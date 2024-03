Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Developmenta Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie die Diskussionen der Anleger zeigen. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 2 "Gut"-Signale (kein "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 9,48 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 8,62 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (8,79 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,93 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 82,61 Punkte, was darauf hindeutet, dass Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.