Shanghai Lingang HoldingsA-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Shanghai Lingang war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt der Wert für die Shanghai Lingang-Aktie bei 62. Somit erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 56,11, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 12 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt fällt mit einem Wert von 10,86 CNH in die Kategorie "Neutral".

Die Stimmungsanalyse und Diskussionsintensität in Bezug auf Shanghai Lingang ergeben ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl und die Stimmungsänderung nur eine mittlere Aktivität aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung sowie die technische Analyse und das Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet auf eine neutrale Bewertung für Shanghai Lingang hindeuten.