Shanghai Lili & Beauty Cosmetics tut es schon wieder?

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten von Shanghai Lily & Beauty Cosmetics haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Shanghai Lily & Beauty Cosmetics in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Lily & Beauty Cosmetics von 9,63 CNH mit -21,71 Prozent Entfernung vom GD200 (12,3 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,72 CNH auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt. Somit wird der Kurs der Shanghai Lily & Beauty Cosmetics-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,03 Punkten, was darauf hinweist, dass Shanghai Lily & Beauty Cosmetics überkauft ist, und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,45, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Shanghai Lily & Beauty Cosmetics-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktien wird die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Lily & Beauty Cosmetics war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Shanghai Lily & Beauty Cosmetics die Note "Schlecht" zugeschrieben.