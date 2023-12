Shanghai Lili & Beauty Cosmetics Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Das Anleger-Sentiment und der Relative-Stärke-Index (RSI) sind wichtige Indikatoren für die Analyse einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Shanghai Lily & Beauty Cosmetics verstärkt in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Shanghai Lily & Beauty Cosmetics, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der RSI wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Shanghai Lily & Beauty Cosmetics ergibt sich ein RSI7 von 84,76 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine "Neutral"-Bewertung an, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Shanghai Lily & Beauty Cosmetics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung aufweisen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Shanghai Lily & Beauty Cosmetics.