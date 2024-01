Shanghai Lili & Beauty Cosmetics Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Shanghai Lily & Beauty Cosmetics-Aktie wird von trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" bewertet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (12,25 CNH) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (10,72 CNH) liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (9,91 CNH bzw. 7,56 Prozent Abweichung). Das Anleger-Sentiment wird als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen keine eindeutige Stimmungslage erkennbar war. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet sind ebenfalls neutral. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 76,51, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 57, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Shanghai Lily & Beauty Cosmetics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Shanghai Lili & Beauty Cosmetics kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Shanghai Lili & Beauty Cosmetics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shanghai Lili & Beauty Cosmetics-Analyse.

Shanghai Lili & Beauty Cosmetics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...