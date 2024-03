Shanghai Lili & Beauty Cosmetics Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Lily & Beauty Cosmetics liegt derzeit bei 10,65 CNH, während der aktuelle Aktienkurs 7,96 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -25,26 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,52 CNH, was einer Abweichung von -6,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Shanghai Lily & Beauty Cosmetics in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird jedoch als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Gesamteinstufung führt.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Shanghai Lily & Beauty Cosmetics herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 45,74 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,56 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.