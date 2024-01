Shanghai Lianming Machinery Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Diskussionen rund um Shanghai Lianming Machinery auf sozialen Medien signalisieren positive Einschätzungen und Stimmungen. Kommentare und Meinungen der letzten Wochen zeigen insgesamt eine positive Tendenz, ebenso wie die Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Shanghai Lianming Machinery bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Lianming Machinery auf 11,18 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,92 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +15,56 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,63 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Shanghai Lianming Machinery daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Lianming Machinery in den letzten 12 Monaten eine Performance von 70,28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 14,58 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +55,7 Prozent für Shanghai Lianming Machinery. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 6,59 Prozent im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Lianming Machinery-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale. Sowohl der 7-Tage-RSI (58) als auch der 25-Tage-RSI (46,79) führen zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shanghai Lianming Machinery.