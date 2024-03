Shanghai Lianming Machinery Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Shanghai Lianming Machinery-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,33 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,31 CNH, was einem Unterschied von -9 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 10,19 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls unauffällig, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Lianming Machinery-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 30, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit 26,22 ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung des RSI fällt daher positiv aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Shanghai Lianming Machinery-Aktie mit einer Rendite von 10,68 Prozent eine starke Entwicklung gezeigt und liegt mehr als 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 13,82 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.