Shanghai Lianming Machinery Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung und das Interesse in der Online-Kommunikation können präzise und frühzeitig mit Hilfe unserer Analyse erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Shanghai Lianming Machinery jedoch deutlich eingetrübt, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, daher erhält Shanghai Lianming Machinery eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne klare Richtung in eine positive oder negative Richtung. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Lianming Machinery unterhalten. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Shanghai Lianming Machinery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt, dass der aktuelle Wert bei 11,32 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,95 CNH steht, was einem Unterschied von -12,1 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,52 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,42 Prozent Abweichung), weshalb die Shanghai Lianming Machinery-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Shanghai Lianming Machinery im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,44 Prozent erzielt, was 4,86 Prozent unter dem Durchschnitt (-12,58 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -10,51 Prozent, wobei Shanghai Lianming Machinery aktuell 6,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".