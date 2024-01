Shanghai Liangxin Electrical ist zurück!

Shanghai Liangxin Electrical wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend betrachtet, ist die Anleger-Stimmung auf einem guten Level, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung ergibt also eine Einstufung von "Gut".

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Liangxin Electrical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen verwendet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der aktuelle Wert beträgt 10,68 CNH, wobei der letzte Schlusskurs (8,38 CNH) deutlich darunter liegt (Unterschied -21,54 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,08 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (8,38 CNH) darunter (-7,71 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses der Shanghai Liangxin Electrical innerhalb von 7 Tagen als neutral eingestuft werden können, mit einem RSI von 56,7. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was ebenfalls als neutral gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen wurde bei Shanghai Liangxin Electrical eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Darüber hinaus wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt wird Shanghai Liangxin Electrical daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.