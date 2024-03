Shanghai Liangxin Electrical im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI des Shanghai Liangxin Electrical liegt bei 34,13, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 30,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In diesem Bereich zeigt sich bei Shanghai Liangxin Electrical eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral"-Wert.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shanghai Liangxin Electrical im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,44 Prozent erzielt, was 23,69 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -15,86 Prozent, wobei Shanghai Liangxin Electrical aktuell 23,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Shanghai Liangxin Electrical mit 8,23 CNH derzeit um +6,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,15 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.