Shanghai Liangxin Electrical Aktie: Der absolute Knall!

Die Shanghai Liangxin Electrical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 10,79 CNH gehabt, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 8,73 CNH eine Abweichung von -19,09 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 9,19 CNH unter dem aktuellen Kurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Shanghai Liangxin Electrical-Aktie liegt momentan bei 38,24 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Shanghai Liangxin Electrical-Aktie mit -34,73 Prozent mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 0,09 Prozent, liegt die Rendite von Shanghai Liangxin Electrical mit 34,83 Prozent deutlich darunter. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Shanghai Liangxin Electrical in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Shanghai Liangxin Electrical daher insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.