Shanghai Liangxin Electrical Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir haben den RSI für Shanghai Liangxin Electrical auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 60,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem Wert von 66,54, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ergibt sich, dass Shanghai Liangxin Electrical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,73 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,9 Prozent gefallen, was auf eine Unterperformance von -33,83 Prozent für Shanghai Liangxin Electrical hindeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,57 Prozent, und Shanghai Liangxin Electrical lag 34,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Shanghai Liangxin Electrical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 11,06 CNH lag. Der letzte Schlusskurs betrug 8,71 CNH, was einem Unterschied von -21,25 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (9,61 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Liangxin Electrical-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität für Shanghai Liangxin Electrical zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Shanghai Liangxin Electrical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".