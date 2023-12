Shanghai Liangxin Electrical Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI der Shanghai Liangxin Electrical beträgt 70,21, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 68,35, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Liangxin Electrical derzeit bei 10,98 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 8,49 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -22,68 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 beträgt aktuell 9,46 CNH, was zu einer Differenz von -10,25 Prozent führt und somit auch ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbefund von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Shanghai Liangxin Electrical mit -34,73 Prozent mehr als 34 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,18 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Shanghai Liangxin Electrical mit 33,56 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Shanghai Liangxin Electrical wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Shanghai Liangxin Electrical daher mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.