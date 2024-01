Shanghai Lansheng Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse von Exhibitions & Events-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 10,38 CNH, was unter dem aktuellen Schlusskurs von 9,06 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -12,72 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,28 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 9,06 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Exhibitions & Events-Aktien liegt bei 22,67, was als überverkauft gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird diese Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen sich auch einige Schlecht-Signale, was zu einer gemischten "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich für die Anleger-Stimmung eine "Gute" Einschätzung.