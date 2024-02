Shanghai Lansheng Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Analyse der Aktie von Exhibitions & Events zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten gering, was zu einer negativen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderungen war negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie beeinflusste.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein etwas positiveres Bild. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch eine neutrale Einschätzung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs liegt 16% unter dem GD200, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50 zeigt jedoch ein neutrales Signal, da der Kurs nur um 1,5% abweicht. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich schneidet Exhibitions & Events jedoch gut ab. Mit einer Performance von -12,07% in den letzten 12 Monaten übertrifft die Aktie den Durchschnitt der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche um +8,91%. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie 7,72% über dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Exhibitions & Events, wobei die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung eher negativ sind, während der RSI und der Branchenvergleich positiv ausfallen.