Shanghai Lansheng Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionen rund um Exhibitions & Events auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Insgesamt konnten sieben Handelssignale ermittelt werden, wovon null als gut und sieben als schlecht bewertet wurden. Daher wird die Aktie von Exhibitions & Events letztlich als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Aktie angemessen als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Exhibitions & Events mittlerweile auf 10,23 CNH. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 7,5 CNH, was zu einer Abweichung vom GD200 von -26,69 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 8,8 CNH und eine Abweichung von -14,77 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich hieraus die Gesamtnote "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Exhibitions & Events lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Exhibitions & Events in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Exhibitions & Events in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,85 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die im Durchschnitt um -17,05 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von -15,8 Prozent lag Exhibitions & Events 3,05 Prozent darunter. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.