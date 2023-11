Shanghai Lansheng Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Exhibitions & Events ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies zeigt sich an den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 5 negative Signale und 0 positive Signale gefunden wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich insgesamt eine negative Empfehlung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat Exhibitions & Events eine Rendite von 23,71 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,24 Prozent, während Exhibitions & Events mit 23,46 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich.

Das Sentiment und der Buzz rund um Exhibitions & Events wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer negativen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt eine negative Einstufung für Exhibitions & Events.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Exhibitions & Events mit 9,12 CNH aktuell -8,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer negativen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -12,98 Prozent, was zu einer negativen langfristigen Einschätzung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt negativ bewertet.