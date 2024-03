Shanghai Lansheng Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Exhibitions & Events-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 10,01 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,04 CNH liegt, was einem Unterschied von -9,69 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,54 CNH) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+5,85 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Exhibitions & Events-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Blick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Exhibitions & Events ist jedoch insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsbeiträgen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Exhibitions & Events von -12,07 Prozent in den letzten 12 Monaten um mehr als 3 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kann die Aktie mit einer Rendite von 3,24 Prozent punkten und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.