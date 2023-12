Shanghai Lansheng Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Exhibitions & Events hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,59 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -1,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Exhibitions & Events im Branchenvergleich eine Outperformance von +2,7 Prozent erreicht hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,76 Prozent, wobei Exhibitions & Events um 2,35 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Exhibitions & Events neutral ist. Der RSI7 liegt bei 48,68 und der RSI25 bei 52,17, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,47 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch nur eine geringe Abweichung von -1,8 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien und im Netz zeigt sich, dass die Aktivität zu Exhibitions & Events in Bezug auf Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung als schwach und negativ einzustufen ist. Daher wird dem Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Wert zugeordnet.