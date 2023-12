Shanghai LaiYiFen Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Shanghai Laiyifen hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,77 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von -26,91 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die im Durchschnitt um -12,86 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -9,54 Prozent hatte, lag Shanghai Laiyifen um 30,23 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Laiyifen verläuft derzeit bei 15,03 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 13,15 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -12,51 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 13,56 CNH liegt, ergibt sich eine Differenz von -3,02 Prozent, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Shanghai Laiyifen-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Laiyifen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend grüne Werte. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und aktuell zeigt sich eine positive Stimmung rund um die Aktie von Shanghai Laiyifen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.