Shanghai LaiYiFen Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Shanghai Laiyifen-Aktie beträgt aktuell 27 über die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,71, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Shanghai Laiyifen-Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Der Aktienkurs der Shanghai Laiyifen-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,77 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") 29,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite bei -13,97 Prozent, und Shanghai Laiyifen weist hier eine Unterperformance von 25,8 Prozent auf. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend getrübt war. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Laiyifen-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Laiyifen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 14,98 CNH, was 10,41 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 13,57 CNH, der nur 1,11 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Laiyifen-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.