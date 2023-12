Shanghai LaiYiFen Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Stimmung und die Diskussion über Shanghai Laiyifen in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde jedoch keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Shanghai Laiyifen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag die Rendite bei -25,33 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Shanghai Laiyifen-Aktie um -13,38 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass die Shanghai Laiyifen-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält die Shanghai Laiyifen-Aktie aufgrund der positiven Stimmung und der Diskussionsstärke eine "Gut"-Bewertung, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating führt. In der technischen Analyse und im Relative-Stärke-Index erhält die Aktie gemischte Bewertungen.