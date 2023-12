Mit Shanghai La Chapelle Fashion wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Xinjiang Lachapelle Fashion verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,85 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -8,74 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 11,58 Prozent, wobei Xinjiang Lachapelle Fashion 15,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Xinjiang Lachapelle Fashion beträgt 0 Prozent, was 5,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Xinjiang Lachapelle Fashion in letzter Zeit keine signifikante Veränderung. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinjiang Lachapelle Fashion liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht bedeutet dies, dass Xinjiang Lachapelle Fashion unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich erhält.