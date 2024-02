Shanghai La Chapelle Fashion Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Xinjiang Lachapelle Fashion in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Xinjiang Lachapelle Fashion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,96 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +8,71 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Xinjiang Lachapelle Fashion mit -5,43 Prozent über dem Durchschnittswert um 3,47 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xinjiang Lachapelle Fashion-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,25 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,25 HKD eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt von 0 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Xinjiang Lachapelle Fashion als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 5,31 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 37,88 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".