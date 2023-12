Shanghai La Chapelle Fashion Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Xinjiang Lachapelle Fashion bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den letzten zwei Wochen, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Xinjiang Lachapelle Fashion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinjiang Lachapelle Fashion einen Wert von 5,31 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel im "Spezialität Einzelhandel" deutlich günstiger ist und auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 40,8, was einen Abstand von 87 Prozent zum KGV von Xinjiang Lachapelle Fashion bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Xinjiang Lachapelle Fashion als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 (Wert von 50) als auch der RSI25 (Wert von 50) führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Xinjiang Lachapelle Fashion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,85 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 1,87 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,72 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Xinjiang Lachapelle Fashion sogar um 14,02 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.