Shanghai Kinlita Chemical Aktie: Das darf nicht passieren!

Der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Kinlita Chemical liegt aktuell bei 8,54 CNH, während der Aktienkurs 6,11 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -28,45 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,84 CNH, was einem Abstand von -10,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Shanghai Kinlita Chemical-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,26 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 46,2 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite der Shanghai Kinlita Chemical beträgt 0 Prozent, was 2,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Shanghai Kinlita Chemical besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.