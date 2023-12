Shanghai Kinlita Chemical Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Shanghai Kinlita Chemical: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Shanghai Kinlita Chemical-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche eine Dividende von 0 % auf, was 1,95 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese niedrige Ausschüttung führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Kinlita Chemical-Aktie auf 8,5 CNH, während der aktuelle Kurs bei 9,87 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +16,12 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 10,57 CNH, was einen Abstand von -6,62 Prozent zur aktuellen Kursentwicklung bedeutet und somit zu einer Einordnung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Shanghai Kinlita Chemical in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit der Aktie gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Bei der Einschätzung durch Anleger spielt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Stimmung eine Rolle. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und dass in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Shanghai Kinlita Chemical diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine aktuelle Bewertung der Shanghai Kinlita Chemical-Aktie als "Neutral" im Hinblick auf Dividende und Sentiment, während die technische Analyse eine Mischung aus "Gut" und "Schlecht" zeigt. Diese Analyse bietet Anlegern einen umfassenden Einblick in die aktuelle Situation der Aktie.

