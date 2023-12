Shanghai Kinetic Medical Aktie: Das hat Gewicht!

Die Shanghai Kinetic Medical-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,79 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,52 CNH weicht davon um -3,98 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,69 CNH) weicht mit einer Abweichung von -2,54 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Kinetic Medical-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für die Shanghai Kinetic Medical-Aktie eine Ausprägung von 70,83 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,66, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Kinetic Medical 34, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weder unter- noch überbewertet ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.