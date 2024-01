Shanghai Kinetic Medical Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs des Unternehmens Shanghai Kinetic Medical wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gibt an, wie preisgünstig eine Aktie erscheint. Wachstumsaktien haben meist ein höheres KGV. Für Shanghai Kinetic Medical liegt der Wert bei 34,26, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shanghai Kinetic Medical-Aktie bei 6,73 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,94 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (6,33 CNH) entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,61 CNH, was einer geringeren Abweichung von -4,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shanghai Kinetic Medical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Kinetic Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,84 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -7,47 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -8,37 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Rendite um 14,01 Prozent niedriger. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf diesen Bewertungskriterien ergibt sich insgesamt für die Shanghai Kinetic Medical-Aktie ein "Neutral"-Rating.