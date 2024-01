Shanghai Kinetic Medical Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Shanghai Kinetic Medical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,84 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -7,75 Prozent, was einer Underperformance von -8,1 Prozent für Shanghai Kinetic Medical entspricht. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Shanghai Kinetic Medical um 13,64 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell wurde die Aktie von Shanghai Kinetic Medical in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Shanghai Kinetic Medical, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, beträgt bei Shanghai Kinetic Medical 68,89, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 69,05 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Shanghai Kinetic Medical liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,76 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.