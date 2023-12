Shanghai Kinetic Medical Aktie: So könnte es weitergehen!

Das Anleger-Sentiment für die Shanghai Kinetic Medical-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 34,26 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 0.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Kinetic Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,75 CNH lag, während der letzte Schlusskurs (6,15 CNH) um -8,89 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,63 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,24 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet der Shanghai Kinetic Medical-Aktie ein "Neutral"-Rating zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 94,44 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 76,3, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.