Shanghai Kinetic Medical Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Stimmungs- und Buzz-Maß für Aktien ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Shanghai Kinetic Medical zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Kinetic Medical weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Shanghai Kinetic Medical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Shanghai Kinetic Medical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,26 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Shanghai Kinetic Medical aktuell mit dem Wert 67,57 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich hingegen ein Wert von 74, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse weist die Shanghai Kinetic Medical einen Kurs von 6,27 CNH auf und liegt damit -5,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über den Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -6,97 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.