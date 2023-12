Shanghai Kinetic Medical Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Shanghai Kinetic Medical: Eine neutrale Bewertung basierend auf fundamentalen und Anlegerkriterien

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Kinetic Medical beträgt 34,26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Shanghai Kinetic Medical im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -7,82 Prozent, und Shanghai Kinetic Medical liegt aktuell 8,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shanghai Kinetic Medical derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,75 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen bei den Diskussionen festgestellt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral" erhält.

Basierend auf fundamentalen Kriterien und Anlegerstimmung erhält Shanghai Kinetic Medical also insgesamt eine neutrale Bewertung.