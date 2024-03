Shanghai Kinetic Medical Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Shanghai Kinetic Medical hat in den letzten Tagen einen Kurs von 5,08 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von -4,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -18,85 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist die Rendite der Shanghai Kinetic Medical einen Rückgang von -26,51 Prozent auf, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -22,29 Prozent. Auch hier liegt die Shanghai Kinetic Medical mit 4,21 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Shanghai Kinetic Medical liegt auf 7-Tage-Basis bei 59,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,2, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Zusammen erhält das Shanghai Kinetic Medical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanghai Kinetic Medical mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.