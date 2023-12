Shanghai Kindly Enterprise Development wird immer uninteressanter …

Die Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,27 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,78 CNH liegt. Das bedeutet eine Abweichung von -20,29 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 10,35 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs von 9,78 CNH, was zu einer Abweichung von -5,51 Prozent führt und die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob eine Aktie über- oder unterkauft ist. Der 7-Tage-RSI der Aktie liegt bei 93,18 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie mit 2,2 Prozent eine leicht höhere Rendite als der Branchendurchschnitt von 1,75 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 18,53 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie, wobei die technische Analyse zu einem "Schlecht"-Rating und die fundamentale Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt.