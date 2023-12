Shanghai Kindly Enterprise Development Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Shanghai Kindly Enterprise Development hat eine Dividendenrendite von 2,2 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,78 % liegt. Dies ergibt eine neutrale Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Shanghai Kindly Enterprise Development mit 9,37 CNH derzeit -8,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -22,18 Prozent liegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Kindly Enterprise Development beträgt 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weder eine Unter- noch Überbewertung darstellt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Shanghai Kindly Enterprise Development eine Performance von -33,35 Prozent, was eine Underperformance von -24,41 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite um 30,7 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt.