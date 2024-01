Shanghai Kindly Enterprise Development Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Shanghai Kindly Enterprise Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,35 Prozent erzielt, was 31,74 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -6,72 Prozent, und Shanghai Kindly Enterprise Development liegt aktuell 26,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,91 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,28 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,08 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,17 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Aktie einen Wert von 48 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 80,37, was dazu führt, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shanghai Kindly Enterprise Development.

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Kindly Enterprise Development bei 18, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Shanghai Kindly Enterprise Development auf verschiedenen Ebenen mit einer "Schlecht"-Bewertung konfrontiert ist, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch auf den RSI. Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie hingegen als "Neutral" bewertet.