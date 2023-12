Shanghai Kindly Enterprise Development Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Fosun International":

Die Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie zeigt derzeit ein Dividendenverhältnis zum Aktienkurs von 2. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +0,42 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -23,41 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Entsprechend erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,48 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger diskutierten weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei Shanghai Kindly Enterprise Development aktuell 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als neutral einzustufen ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.