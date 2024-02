Shanghai Kindly Enterprise Development Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Kindly Enterprise Development mit 14,98 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat ein KGV von 0, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die Dividendenrendite von Shanghai Kindly Enterprise Development liegt derzeit bei 2,47 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,89 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 35) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 62,88) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anlegerstimmung, der fundamentalen Kriterien und des RSI ein neutrales Rating für die Shanghai Kindly Enterprise Development-Aktie.