Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung auf dem Markt: Analysten bewerten die Shanghai Kelai Mechatronics Engineering-Aktie als neutral, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Meinungen in den sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu dieser Einstufung geführt hat.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der Aktie liegt bei 16,56 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 13,68 CNH liegt, was einem Abstand von -17,39 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit -8,37 Prozent unter dem Niveau von 14,93 CNH und erhält daher erneut die Einstufung "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -16,13 Prozent, was 17,51 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" beträgt die Unterperformance aktuell 17,59 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für die Shanghai Kelai Mechatronics Engineering-Aktie liegt bei 89,93, was auf eine Bewertung als "Schlecht" hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 55,76, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die verschiedenen Analysen führen zu dem Schluss, dass die Stimmung und die technische Lage der Shanghai Kelai Mechatronics Engineering-Aktie derzeit als "Schlecht" einzustufen sind.