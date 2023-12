Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Shanghai Kelai Mechatronics Engineering verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,13 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite 16,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt -0,16 Prozent, und Shanghai Kelai Mechatronics Engineering liegt aktuell 15,97 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, zeigt bei Shanghai Kelai Mechatronics Engineering einen Wert von 68,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Daher wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Shanghai Kelai Mechatronics Engineering mit 13,65 CNH aktuell -8,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von -18,89 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Sollten Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Shanghai Kelai Mechatronics Engineering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shanghai Kelai Mechatronics Engineering-Analyse.

Shanghai Kelai Mechatronics Engineering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...