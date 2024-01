Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Anleger-Sentiment für Shanghai Kelai Mechatronics Engineering basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion eher neutral, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Aktienkurs von Shanghai Kelai Mechatronics Engineering verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,13 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie damit 17,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,78 Prozent, und Shanghai Kelai Mechatronics Engineering liegt aktuell 17,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Shanghai Kelai Mechatronics Engineering als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,61 und ein Wert für den RSI25 von 58,08, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 16,65 CNH für den Schlusskurs der Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14 CNH, was einer Abweichung von -15,92 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine unterdurchschnittliche Performance hin, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.