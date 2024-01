Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Shanghai Kelai Mechatronics Engineering liegt bei 66,02, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shanghai Kelai Mechatronics Engineering in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings hat sich die Diskussion in letzter Zeit verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Kelai Mechatronics Engineering verlagert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Kelai Mechatronics Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,77 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,87 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (14,94 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,47 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Kelai Mechatronics Engineering-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.