Shanghai Kehua Bio Engineering im Check!

Der Aktienkurs der Shanghai Kehua Bio-engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche nur durchschnittlich um -0,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Shanghai Kehua Bio-engineering-Aktie im Branchenvergleich eine Underperformance von -3,59 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,44 Prozent, und Shanghai Kehua Bio-engineering lag 1,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Shanghai Kehua Bio-engineering als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shanghai Kehua Bio-engineering-Aktie beträgt 38,27, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 29,92 liegt, was eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage der Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Bewertung hier "Neutral" ausfällt. Jedoch wurde eine Zunahme bei der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Shanghai Kehua Bio-engineering-Aktie daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shanghai Kehua Bio-engineering derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 5,09 Prozentpunkte (6,59 % gegenüber 1,49 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.