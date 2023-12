Shanghai Kehua Bio Engineering Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Shanghai Kehua Bio-engineering hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -21,48 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 0,17 Prozent, wobei Shanghai Kehua Bio-engineering mit 21,65 Prozent deutlich darunter liegt. Dies hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Shanghai Kehua Bio-engineering ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,22 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Shanghai Kehua Bio-engineering ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Bewertung der Anleger-Stimmung ist daher insgesamt "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Kehua Bio-engineering-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ausgelöst wird. Der RSI25, der eine längerfristigere Betrachtung ermöglicht, liegt bei 35,27 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien ein gemischtes Bild für Shanghai Kehua Bio-engineering, wobei die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt liegt, das KGV jedoch im Vergleich zur Branche auf einem ähnlichen Niveau ist. Das Anleger-Sentiment ist positiv, während der RSI auf kurzfristige Überverkäufe hinweist, aber auf längere Sicht Neutralität signalisiert.