Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Internet-Kommunikation und der Buzz um Shanghai Kaibao Pharmaceutical zeigen keine signifikanten Ausschläge in den letzten Wochen. Die Stimmung bleibt neutral, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde keine besondere Aktivität in Bezug auf das Unternehmen festgestellt. Auch hier erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shanghai Kaibao Pharmaceutical bei 7,09 CNH liegt. Da der Aktienkurs bei 6,17 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -12,98 Prozent, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein negatives Signal mit einer Differenz von -11,1 Prozent. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Kaibao Pharmaceutical mit einem Wert von 27,36 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Shanghai Kaibao Pharmaceutical eine Performance von -44,57 Prozent, was im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche eine Unterperformance von -44,79 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 42,52 Prozent. Aufgrund dieser negativen Ergebnisse erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Shanghai Kaibao Pharmaceutical.