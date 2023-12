Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse des Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktienkurses ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,28 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 7 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -3,85 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,99 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,14 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,99 Prozent erzielt, was 23,54 Prozent über dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Sektoraktien liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 1,96 Prozent, wobei die Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie derzeit um 21,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shanghai Kaibao Pharmaceutical aktuell nur leicht niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.