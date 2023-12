Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie liegt bei 27,17, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen nur etwas weniger als der Branchendurchschnitt aus. Mit einer Differenz von 0,61 Prozentpunkten wird auch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen wider, die sich mit der Aktie befasst haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 7,28 CNH angegeben, während der aktuelle Kurs bei 7 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 6,99 CNH, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.