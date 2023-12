Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Shanghai Kaibao Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 41,98 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -0,09 Prozent, wobei Shanghai Kaibao Pharmaceutical derzeit um 44,47 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Kaibao Pharmaceutical mit 27,36 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse ist die Shanghai Kaibao Pharmaceutical mit einem aktuellen Kurs von 6,61 CNH nun -5,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie mit einer Distanz von -7,55 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage ebenfalls im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shanghai Kaibao Pharmaceutical eine Dividendenrendite von 0,86 % aus, was 0,62 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt in der Branche Arzneimittel. Dies führt zur Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt.